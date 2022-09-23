وزير الشؤون الإسلامية يؤكد على دور الإعلام السعودي في إبراز رسالة المملكة وخدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين

استقبل وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي محمد بن فهد الحارثي والوفد المرافق له.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية في مستهل اللقاء على الدور الذي يضطلع به الإعلام السعودي في إبراز رسالة المملكة، وما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، مشدداً على أهمية رسالة الإعلام في مواكبة التطور والنهضة الحضارية العالمية التي تشهدها المملكة وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وكل ما يهم الشعوب ويحقق تطلعاتها.
من جانبه، أشاد محمد بن فهد الحارثي بدور وزارة الشؤون الإسلامية، في نشر الوسطية والاعتدال، ودورها المحوري في إيصال رسالة المملكة بما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، منوهاً بالتعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الإعلام، في نشر الرسالة الإعلامية التي تحقق آمال وتطلعات القيادة السعودية الرشيدة، وتطلعات الشعب السعودي والشعوب الإسلامية.
يأتي اللقاء على هامش ترؤس الوزير "آل الشيخ" لوفد المملكة في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمنعقد في القاهرة على مدى يومين، بمشاركة أكثر من 100 شخصية إسلامية من دول العالم.