وزير الشؤون الإسلامية يؤكد على دور الإعلام السعودي في إبراز رسالة المملكة وخدماتها الجليلة للإسلام والمسلمين

وأكد وزير الشؤون الإسلامية في مستهل اللقاء على الدور الذي يضطلع به الإعلام السعودي في إبراز رسالة المملكة، وما تقدمه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، مشدداً على أهمية رسالة الإعلام في مواكبة التطور والنهضة الحضارية العالمية التي تشهدها المملكة وفق تطلعات القيادة الرشيدة، وكل ما يهم الشعوب ويحقق تطلعاتها.