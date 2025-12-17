"المساحة الجيولوجية": الهزة الأرضية المسجلة بالشرقية صباح اليوم لم تُحدِث خسائر لضعف قدرها الزلزالي

أوضح المتحدّث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في المنطقة الشرقية في تمام الساعة 1:11 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقعت عند إحداثيات خط العرض (24.1323) شمالًا وخط الطول (49.1572) شرقًا.

وبيّن أن الهزة الأرضية بلغ قدرها الزلزالي (4) درجات على مقياس ريختر، وعند عمق قرابة (8) كم، ولم تُحدِث خسائر لضعف قدرها الزلزالي، مشيرًا إلى أن أسباب حدوث هذه الهزة تعود إلى الضغوط التكتونية الناتجة عن تصادم الصفيحة الجيولوجية لشبه الجزيرة العربية والصفيحة الجيولوجية الأوراسية عند منطقة جبال زاجروس في إيران، التي أدت إلى تنشيط الصدوع الموجودة بالقشرة الأرضية بالمنطقة الشرقية بالمملكة، مسببة حدوث هذه الهزة.