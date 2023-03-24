إمام المسجد النبوي: الصوم مدرسة من مدارس الإيمان ومعراج لمنزلة الإحسان

واختتم بالقول: في شهر رمضان تتجلى نعمة الله تعالى بهذا الدين الذي شرعت فيه هذه العبادات العظيمة تحقيقاً لمصالح كبرى ومقاصد عظمى من تربية المؤمن على الصبر وقمع النفس عن شهوتها وشعور الغني بحرارة الجوع عند الفقير وتزكية النفس وجلاء مرآتها حتى تشع في أنحائها أنوار القرآن وتنطق في حناياها أسرار الإيمان، وحقيق بالعبد أن يشكر الله جلّ وتقدّس على تلك المنن كما ختم الآية بالحث على شكره والثناء عليه (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).