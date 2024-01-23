"الزعاق": العام الحالي من السنوات التي يطول فيها الدفء بالمربعانية والشبط

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أهالينا قديماً كانوا يستدلون على مراحل الشتاء من بداية البرد إلى نهايته بمعالم سماوية ومشاهد أرضية، فسقوط أوراق الأشجار واصفرار وجه السماء، دليل بداية البرد، وتوقف جريان الماء في غصون الأشجار وزرقة وجه السماء، دليل شدة البرد، وظهور أوراق الأشجار من جديد وحمرة وجه السماء دليل نهاية البرد.