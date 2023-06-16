زيارة ولي العهد لفرنسا.."آل عاتي": الرياض وباريس "رؤية مناخ وميثاق مالي عالمي"

وزاد أن هناك رؤية مشتركة لتعزيز الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والخطة الاقتصادية لفرنسا 2030، لتطوير وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات، الاستثمار المتبادل والمشترك، والصناعة، والطاقة، والثقافة والتراث، والسياحة، والتعليم، والتقنية، والفضاء، والدفاع والأمن، وغيرها من المجالات.