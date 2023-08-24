"سلطان بن سلمان": حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات وبرامج رؤية 2030

وثمن رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة الدور الذي قامت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشريك الاستراتيجي لمركز الملك سلمان لأبحاث الاعاقة والمؤسسات ذات الصلة في إعداد هذا النظام، ومن أهمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي عمل بتوجيهات الملك سلمان- مؤسس المركز- للمشاركة بفاعلية في مرحلة متقدمة منذ تأسيسه في ما يخدم قضية الإعاقة علمياً وتنظيمياً.