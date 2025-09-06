محليات

أبطال المنافذ الجمركية يحبطون 1404 حالة تهريب خلال أسبوع واحد

المضبوطات شملت مواد مخدرة وأموالًا وأسلحة ومستلزماتها ومواد محظورة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن ضبط 1404 حالات تهريب عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع، في إطار الجهود المستمرة لحماية المجتمع وتعزيز أمن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المضبوطات شملت 801 مادة محظورة، و108 مواد مخدرة، إضافة إلى 72 مبلغًا ماليًا، و11 قطعة سلاح ومستلزماتها، فضلًا عن 2350 سلعة ومنتجًا مخالفًا للأنظمة.

وأكدت "زاتكا" أن هذه الإنجازات تعكس جاهزية كوادرها وقدرتهم على مواجهة أساليب التهريب كافة، مشيرة إلى أن الحملات الأمنية والرقابية مستمرة على مدار الساعة، ضمن منظومة عمل متكاملة مع الجهات المختصة.

ودعت الهيئة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي محاولات تهريب عبر قنوات الاتصال الرسمية، بما يعزز من حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

