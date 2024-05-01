339 فرصة عقارية بمزاد سماء بيشة

تعلن وكالة شرق أبها للمزادات، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "سماء بيشة" الإلكتروني؛ وذلك من يوم الأربعاء 01/ 05/ 2024، وحتى الاثنين 13/ 05/ 2024، عبر منصة "سومتك" للمزادات من الساعة 04:00 حتى 10:00 مساءً.
يعرض المزاد 339 فرصة عقارية سكنية مميزة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء الراقية جنوب محافظة بيشة، بمساحة إجمالية 209.378.65 مترًا مربعًا؛ حيث تقع على أهم الطرق والأحياء الحيوية؛ كـطريق الإمام محمد عبدالوهاب، وحي الملك عبدالله، وتتميز بقربها من الخدمات النوعية بمحافظة بيشة، كالمدارس وكليات البنات ومطار بيشة وبوليفارد بيشة ومقر محافظة بيشة؛ مما يجعلها وجهة استثنائية.
ويعتبر المزاد فرصة نادرة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب وكالة شرق أبها للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 054746662 – 0504766622.