339 فرصة عقارية بمزاد سماء بيشة

تعلن وكالة شرق أبها للمزادات، بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "سماء بيشة" الإلكتروني؛ وذلك من يوم الأربعاء 01/ 05/ 2024، وحتى الاثنين 13/ 05/ 2024، عبر منصة "سومتك" للمزادات من الساعة 04:00 حتى 10:00 مساءً.