مطار الملك فهد يدعو المسافرين للسودان للتأكُّد من مواعيد رحلاتهم

وكانت قد أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458 ، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف، متجهة إلى الرياض صباح اليوم؛ حيث لحقت بها أضرار.