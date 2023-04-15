مطار الملك فهد يدعو المسافرين للسودان للتأكُّد من مواعيد رحلاتهم

محليات
مطار الملك فهد يدعو المسافرين للسودان للتأكُّد من مواعيد رحلاتهم
دعا مطار الملك فهد الدولي، المسافرين إلى مطار الخرطوم؛ إلى التواصل مع الشركات الناقلة؛ للتأكُّد من مستجدّات السفر.
وقال المطار عبر حسابه في تويتر: أعزاءنا المسافرين عبر الرحلات المتجهة إلى مطار الخرطوم الدولي، يرجى التواصل مع الشركات الناقلة قبل التوجه إلى المطار؛ للتأكد من مستجدات مواعيد رحلاتكم.
وكانت قد أعلنت الخطوط السعودية عن تعليق كافة رحلاتها الجوية من وإلى السودان، على خلفية ما تعرضت له طائرتها لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة على الرحلة SV458 ، وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف، متجهة إلى الرياض صباح اليوم؛ حيث لحقت بها أضرار.