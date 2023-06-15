استعدادًا للحج.. "أمانة الطائف" تعزز خدماتها بمركز الفرز الأمني ببهيتة "السيل الكبير"

وبدأت الأمانة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمل الموسمية لحج العام الحالي وفق منهجية تضمن تحقيق أعلى قدر من الفاعلية للعمل البلدي، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات البلدية في الطائف والمواقع السياحية والمواقيت وطرق الحج التي تربط المحافظة بالمحافظات والمناطق المجاورة، وتم تسيير فرق ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والنفايات والمتروكات وتفريغ الحاويات على مدار الساعة، وتستمر الفرق في العمل وفق البرنامج المعد لموسم الحج والذي ينقسم لثلاثة مراحل (قبل، وأثناء، وبعد) الموسم.