استعدادًا للحج.. "أمانة الطائف" تعزز خدماتها بمركز الفرز الأمني ببهيتة "السيل الكبير"

تواصل فرق أمانة الطائف تقديم الدعم الخدمي لمركز الفرز الأمني بالبهيتة في السيل الكبير، من خلال تنفيذ برنامج شامل للصيانة والنظافة والإصحاح البيئي وأعمال تحسين المشهد الحضري.
ونفّذت فرق الصيانة برنامجًا متكاملًا لصيانة أعمدة الإنارة والتمديدات الكهربائية بنقطة الفرز الأمني والمرافق المحيطة، كما تم تنفيذ أعمال التهيئة لمداخل ومخارج الموقع، بالإضافة إلى مضاعفة أعمال آليات وعمالة النظافة والإصحاح البيئي وفرق معالجة التشوه البصري، ضمن جهودها خلال موسم الحج لتعزيز كفاءة العمل البلدي بالمواقع المؤدية إلى العاصمة المقدسة عبر طرق الطائف.
وأشارت الأمانة إلى أنه بتوجيه أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي أنجزت برامج متكاملة لتقديم الدعم لمركز الفرز الأمني، والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في كافة نقاط التفتيش بالمحافظة خلال الموسم، وتم زيادة أعمال النظافة والصحة العامة من خلال وضع حاويات وسلال لجمع النفايات وتخصيص عمالة مدربة وآليات لهذه المواقع، مع قيام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بدعمها بالكشافات لزيادة مستوى الإضاءة، وتركيب أعمدة إنارة، وتشغيل اللوحات التوعوية والإرشادية بالمداخل والمخارج.
وبدأت الأمانة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة العمل الموسمية لحج العام الحالي وفق منهجية تضمن تحقيق أعلى قدر من الفاعلية للعمل البلدي، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لتعزيز الخدمات البلدية في الطائف والمواقع السياحية والمواقيت وطرق الحج التي تربط المحافظة بالمحافظات والمناطق المجاورة، وتم تسيير فرق ميدانية لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والنفايات والمتروكات وتفريغ الحاويات على مدار الساعة، وتستمر الفرق في العمل وفق البرنامج المعد لموسم الحج والذي ينقسم لثلاثة مراحل (قبل، وأثناء، وبعد) الموسم.
وفعّلت الأمانة أعمال الرقابة الميدانية على المرافق الغذائية والتجارية على طرق الحجيج وبالمواقيت تأتي عبر جولات متواصلة لرصد الملاحظات والعمل على معالجتها فورًا، كما تم دعم البلديات الفرعية التي تقع المواقيت وطرق الحج داخل نطاق خدماتها بتعزيز كوادر العمل من عمالة وآليات لتسهيل إنجاز الأعمال خلال الموسم وضمان أعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات.
وخصصت فرقًا ميدانية لمعالجة البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات الموحد 940، وتطبيقات الهواتف الذكية (صوّر وأرسل) وعبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل الفرق على ثلاث فترات للتفاعل السريع مع البلاغات الواردة، وترافق ذلك مع إنجاز صيانة الطبقة الإسفلتية بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الداخلية، ومواقف السيارات بميقات قرن المنازل ودعمها بالخطوط المحددة للمسارات والشواخص الأرضية.
وأنجزت فرق الأمانة الميدانية أكثر من 6300 مهمة عمل ميدانية متنوعة لتعزيز الخدمات والمرافق البلدية، وتوفير بيئة مناسبة ومريحة لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطط التعاون الفعال بين الأمانة وشركائها بمختلف القطاعات ذات العلاقة.