صخور جبل شدا الأسفل بالمخواة.. متحف مفتوح من الدحول النادرة تعود لملايين السنين

وكشف الباحث في تاريخ المنطقة ناصر الشدوي، أن هذه المتكوّنات الصخرية الفريدة تعود إلى عوامل التعرية التي مرت بهذه المنطقة على مر السنين، لتصنع منها لوحات جمالية بديعة يندر في العالم مثيلها، مؤكدًا أن جبل شدا الأسفل يُعد متحفًا جيولوجيًا مفتوحًا؛ لتفرده بالأشكال العجيبة من الصخور، ولا سيما (الجيومورفولوجيا) التي أصبحت هوية انفرد بها هذا الجبل يستمتع بها السياح قاصدو هذا المكان.