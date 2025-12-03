أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي مساء أمس، المواطن فواز مبارك الشرعبي العنزي، تقديرًا لموقفه الإنساني والنبيل في تبرعه بكليته لابنة صديقه بعد إصابتها بالفشل الكلوي.
وقال سموه: أنا وأهالي المنطقة فخورين بما قمت به من عمل نبيل يجسد التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع وأنت ضربت أروع الأمثلة، مشيدًا سموه بهذا العمل الإنساني الذي ينبع من قيم الإيثار التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وتمثل أخلاق المواطن السعودي، سائلاً المولى عز وجل ان يجزل له المثوبة والأجر.
من جانبه، قدم العنزي شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيها، وعلى دعم سموه لكافة المبادرات التي تُظهر إنسانية وترابط مجتمعنا في المملكة.