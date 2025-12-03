أمير منطقة تبوك يكرم المواطن فواز العنزي تقديرًا لموقفه الإنساني في تبرعه بكليته لابنة صديقه

وقال سموه: أنا وأهالي المنطقة فخورين بما قمت به من عمل نبيل يجسد التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع وأنت ضربت أروع الأمثلة، مشيدًا سموه بهذا العمل الإنساني الذي ينبع من قيم الإيثار التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وتمثل أخلاق المواطن السعودي، سائلاً المولى عز وجل ان يجزل له المثوبة والأجر.