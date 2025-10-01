في اليوم العالمي لكبار السن.. "ضياء حسين" يحذر من تحديات صحية واجتماعية مع 1.4 مليار فوق الستين بحلول 2030

وأشار حسين إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تكشف أن عدد كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً سيصل إلى أكثر من 1.4 مليار شخص بحلول عام 2030، وسيتضاعف إلى 2 مليار شخص في عام 2050، وهو ما يعكس تحولات ديموغرافية كبرى تتطلب استعدادات صحية واجتماعية متكاملة. أما في العالم العربي، فتُظهر الدراسات أن نسبة من تجاوزوا 60 عاماً تشهد نمواً ملحوظاً، حيث يُتوقع أن تشكل هذه الفئة ما يقارب 15% من السكان بحلول 2050.