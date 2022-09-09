السعودية تسجل أعلى تقدم في نتائج مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2022

وتفصيلًا: أظهر التقرير أن المملكة تقدّمت بعد أن كانت في المرتبة الـ40 عالميًّا في العام 2021؛ حيث حصلت على المرتبة الـ10 من بين دول مجموعة العشرين، وحققت أعلى تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين.