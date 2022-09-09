السعودية تسجل أعلى تقدم في نتائج مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2022

كشف تقرير حديث عن تقدّم المملكة العربية السعودية بـ5 مراتب لتحقق المركز الـ35 عالميًّا في مؤشر التنمية البشرية في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا ضمن 191 دولة، وذلك وفقًا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022.
وتفصيلًا: أظهر التقرير أن المملكة تقدّمت بعد أن كانت في المرتبة الـ40 عالميًّا في العام 2021؛ حيث حصلت على المرتبة الـ10 من بين دول مجموعة العشرين، وحققت أعلى تقدم بين نتائج العامين 2019 و2021 من بين دول مجموعة العشرين.
واحتلّت السعودية المركز الثالث عربيًّا بعد كل من: الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربيًّا و26 عالميًّا، والبحرين التي جاءت في المركز الثاني.
وسجل تعليم المملكة تقدمًا فارقًا في محور اكتساب المعرفة، متقدّمًا 18 مرتبة في مؤشر متوسط سنوات الدراسة "بالسنوات"؛ حيث تقدمت المملكة للمرتبة 56 مقارنةً بالمرتبة 74 في الإصدار السابق؛ وهو ما يعكس استمرار عمليات التطوير وتعزيز قدرة تعليم المملكة في المنافسة العالمية.
ووفقًا للتقرير: فقد حلت دولة سويسرا في المرتبة الأولى عالميًّا في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًّا، تلتها كل من: النرويج، وآيسلندا، وهونغ كونغ.
ويقيس مؤشر التنمية البشرية مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات، وذلك بغرض توفير قاعدة يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين قدرة الدول والمجتمعات على تحقيق المساواة والعدالة والرفاهية لشعوبها.
ويغطي المؤشر عدة مجالات، تتمثّل في العمر المتوقّع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.