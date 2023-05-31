الخطوة التالية.. "القرني وبرناوي" سيبدآن مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى

سيبدأ رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء: بعد العودة بسلام إلى الأرض.. يصل رائدا الفضاء السعوديان إلى مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، لبدء مرحلة التأهيل بعد العودة من بيئة الجاذبية الصغرى.
وكان رائدا الفضاء السعوديان قد وصلا إلى مطار هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وهبط الطاقم المكون من: (ريانة برناوي، وعلي القرني، وبيجي ويتسون، وجون شوفنر) على سواحل مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا في تمام الساعة 06:05 صباحًا بتوقيت السعودية، واستغرقت عملية الهبوط نحو 12 ساعة.
وعاد الطاقم السعودي محمّلًا بنحو 150 كيلوجرامًا من الأجهزة والمعدات والمواد العلمية المختلفة من محطة الفضاء الدولية، التي تشمل العديد من اللوازم الطبية والأجهزة الإلكترونية ومواد الأبحاث العلمية المختلفة.
وتم تأمين المنطقة من قِبَل قوات خفر السواحل الأمريكية؛ لضمان سلامة عملية الهبوط، وتوفير الدعم اللازم لها، ونقل الفريق والمعدات عبر القوارب، والفريق المتدرب إلى البر.