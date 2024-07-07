الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة.. "السديس" يدشّن خطة موسم العمرة 1446هـ

وحرصت الرئاسة في خطتها لموسم العمرة عام ١٤٤٦ هجري، على تنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصد الكريم تيسيراً وتخفيفاً له، حتى يؤدي المعتمرون مناسكهم بيسرٍ وسهولة، في بيئة إيمانية خاشعة صحية، فضلاً عن تكثيف الدروس العلمية والإرشادية وزيادة حلق القرآن الكريم والتوعية الميدانية الدينية، وإطلاق المعارض الإثرائية الدينية، وتدشين أكبر برنامج للإهداءات الدينية، مع استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية، لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.