شاهد.. مذنب ATLAS ينقسم إلى ثلاث أنوية ومرصد عربي يوثق الظاهرة بدقة

وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في تصريح لـ"سبق"، أن المذنب كان قد مرّ بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر الماضي، ممّا أدّى إلى ازدياد نشاطه وانقسامه لاحقًا. وأضاف: "رُصِد أول انقسام في 10 نوفمبر، بظهور نواتين، ثم ظهرت ثلاث أنوية في 13 نوفمبر، وتم تأكيد هذا الانقسام في رصد فجر اليوم".