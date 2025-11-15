شاهد.. مذنب ATLAS ينقسم إلى ثلاث أنوية ومرصد عربي يوثق الظاهرة بدقة

في ظاهرة فلكية لافتة، وثّق مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، فجر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، انقسام مذنب C/2025 K1 (ATLAS) إلى ثلاث أنوية، وذلك في صور ومقاطع فيديو التقطها التلسكوب من منطقة الختم في أبوظبي.
وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، في تصريح لـ"سبق"، أن المذنب كان قد مرّ بالقرب من الشمس في 8 أكتوبر الماضي، ممّا أدّى إلى ازدياد نشاطه وانقسامه لاحقًا. وأضاف: "رُصِد أول انقسام في 10 نوفمبر، بظهور نواتين، ثم ظهرت ثلاث أنوية في 13 نوفمبر، وتم تأكيد هذا الانقسام في رصد فجر اليوم".
وأشار إلى أن مركز الكويكبات الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي سجّل النواة الثانية كجرمٍ منفصل تحت الرمز C/2025 K1-B (ATLAS)، ما استلزم تحديد كل نواة في الأرصاد العلمية، وهو ما قام به مرصد الختم عبر إجراء أرصاد قياسية دقيقة وتحديد موقع النواتين في السماء بدقّة عالية.
كما لفت عودة إلى أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" فرّقت بين مرور نواتي المذنب قرب الأرض، إذ ستعبر النواة الأولى يوم 24 نوفمبر الساعة 17:06 بتوقيت غرينتش، تليها الثانية عند الساعة 17:35، بفارق نصف ساعة.
وبيّن أن الرصد تمّ في الساعة 01:30 بتوقيت غرينتش باستخدام تلسكوب بقطر 14 إنش وكاميرا ASI2600MM Pro، وتمّ التصوير بالأبيض والأسود.
وأكّد أن هذا المذنب يختلف عن مذنب ATLAS/3I الذي أُشيع سابقًا أنه مركبة فضائية، موضحًا أن C/2025 K1 تمّ اكتشافه في مايو 2025 من خلال شبكة تلسكوبات "أطلس".
روابط صور ومقاطع فيديو للمذنب من مرصد الختم:
مقطع يوضح حركة المذنب بين النجوم
مقطع مكبّر يُظهر حركة الأنوية الثلاثة
صورة بألوان غير حقيقية تُظهر الأنوية الثلاثة