"الشورى" يدعو للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الإشراف على التصرفات المالية

وقد أصدر مجلسُ الشورى خلال هذه الجلسة قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1443/ 1444هـ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي للحصول على ربط حساب القاصرين بنظام الهيئة الخاص بالإشراف على التصرفات المالية.