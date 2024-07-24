بـ 8 مليارات ريال.. "شركة الدرعية" توقّع عقدًا لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية في وادي صفار

أعلنت شركة الدرعية اليوم، توقيع عقد بناء أربعة فنادق فاخرة، والنادي الملكي للفروسية والبولو في وادي صفار بالدرعية؛ لكونها جزءًا من المخطط الرئيس للمنطقة بقيمة تبلغ 8 مليارات ريال، مع شركة أورباكون السعودية، وشركة البواني القابضة.
ومن المقرّر أن تبدأ الشركات أعمال البناء قريبًا في المشروع الذي يُعد مرحلة مهمة أخرى لمشروع الدرعية، حيث يأتي هذا العقد بعد الإعلان السابق في مطلع يوليو الجاري عن عقد آخر بلغت قيمته 7.8 مليار ريال لبناء منطقة جديدة متعددة الاستخدامات شمال الدرعية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو:" : "يُعد هذا المشروع خطوة رئيسة ومهمة في تسريع خططنا التطويرية لمنطقة وادي صفار في الدرعية، ويشمل المشروع أربعة فنادق عالمية فاخرة، هي: فندق أمان "Aman"، وفندق سيكس سينسيز "Six Senses"، وفندق ذا تشيدي "The Chedi"، وفندق فايينا "Faena"، إضافة إلى النادي الملكي للفروسية والبولو، وستعمل هذه الشركات على الجزء الأساسي من المخطط الرئيسي لوادي صفار.
وأشار إلى أن هذه الفنادق هي ضمن أكثر من 40 فندقًا في مشروع الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها، متطلعًا إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم.
وأفاد إنزيريلو بأن مركز الفروسية سيكون مركزاً للتميز الإقليمي، يستند إلى التراث الغني والتاريخ العريق للحصان العربي وتقاليد الفروسية السعودية.