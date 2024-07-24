بـ 8 مليارات ريال.. "شركة الدرعية" توقّع عقدًا لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية في وادي صفار

وأشار إلى أن هذه الفنادق هي ضمن أكثر من 40 فندقًا في مشروع الدرعية ومشروع وادي صفار تم التخطيط لإنشائها، متطلعًا إلى تقديم تجارب فاخرة عالمية المستوى للزوار من جميع أنحاء المملكة والمنطقة والعالم.