باكستان والسعودية تتجهان لتوقيع 30 اتفاقية استثمارية بقيمة 2 مليار دولار مع توقعات باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول 2027

أعلنت وزارة التجارة الباكستانية عن قرب توقيع نحو 30 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية، وذلك خلال زيارة وفد تجاري سعودي إلى إسلام آباد. تغطي هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط، والطاقة، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

إضافةً إلى ذلك، سيناقش الوفد السعودي قضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك استيراد اللحوم والأرز الباكستاني، في إطار الجهود لتعزيز الشراكات التجارية.

ووفقًا للتقارير الباكستانية، من المتوقع أن تستثمر السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في باكستان بحلول عام 2027، مع توقيع اتفاقية استثمار أولية بقيمة 2 مليار دولار. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.