السعودية للكهرباء تعلن عن حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيق الشركة

أعلنت الشركة السعودية للسعودية للكهرباء عن تدشين حزمة جديدة من التحديثات المطورة على تطبيق الكهرباء الجديد، والتي تهدف من خلالها إلى تلبية احتياجات عملائها بشكل أفضل وأكثر فعالية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي التي تبذلها الشركة للارتقاء بالخدمة واثراء تجربة المستخدم من خلال الخدمات الميسرة التي يوفرها التطبيق بأقل جهد وأسرع وقت.
وتضمنت حزمة التحديثات الجديدة العديد من الخدمات المبتكرة؛ أهمها متابعة مراحل طلب إيصال الخدمة الكهربائية، وذلك عبر واجهة مستحدثة في التطبيق تتيح للعميل متابعة مسار الطلب وحالته خطوة بخطوة، كما تتيح له الاطلاع على الملاحظات – إن وجدت - وإمكانية الرد عليها، مع طلب للزيارة، الى جانب تقديم الدعم اللازم عبر خدمة المحادثة المباشرة التي توفرها الشركة لعملائها على مدار الساعة.
حمّل التطبيق الآن بنظام iOS أو نظام أندرويد