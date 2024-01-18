السعودية للكهرباء تعلن عن حزمة من الخدمات الجديدة عبر تطبيق الشركة

وتضمنت حزمة التحديثات الجديدة العديد من الخدمات المبتكرة؛ أهمها متابعة مراحل طلب إيصال الخدمة الكهربائية، وذلك عبر واجهة مستحدثة في التطبيق تتيح للعميل متابعة مسار الطلب وحالته خطوة بخطوة، كما تتيح له الاطلاع على الملاحظات – إن وجدت - وإمكانية الرد عليها، مع طلب للزيارة، الى جانب تقديم الدعم اللازم عبر خدمة المحادثة المباشرة التي توفرها الشركة لعملائها على مدار الساعة.