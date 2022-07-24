وزارة العدل: 30 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال 6 أشهر

وأفادت الوزارة بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًّا على مدار الساعة، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.