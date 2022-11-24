بركان وطائرات ورقية.. "جبل القدر".. احتضان سعودي لأحد أجمل معالم الأرض

وقد تم اختيار جبل القدر بحرة خيبر ضمن أول 100 موقع للتراث الجيولوجي من بين 181 ترشيحًا قُدم من 56 دولة تضمنت 34 معلم من أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك معلم جيولوجي من 28 دولة في قارة أوروبا، وأيضًا 15 من قارة إفريقيا، و23 من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وقد صنف جبل القدر ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية.