رِهانُها فريد.. "بلومبيرغ" عن تصنيع السعودية للسيارات الكهربائية: عملاقٌ يتهيأ

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن إنشاء مراكز تصنيع ومعالجة السيارات الكهربائية "خطوة حكيمة"، ولن يساعد ذلك في نهاية المطاف على خفض التكاليف فحسب؛ بل سيضمن على الفور أن تصبح السعودية "جزءًا رئيسيًّا من سلسلة تصنيع السيارات الكهربائية العالمية"؛ مضيفة أنه إلى جانب الصين وصانعي البطاريات الكبار، تَمَكّن عدد قليل من زيادة نطاق التصنيع؛ فيما تمتلك المملكة الموارد ورأس المال لتحقيق لذلك، وهو ما لا يتوفر لدى العديد من الشركات والبلدان.