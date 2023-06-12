محافظ جدة يوجّه بتكثيف الحملات الميدانية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

رأَس محافظ جدة رئيس المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي بمقر المحافظة اليوم، اجتماع المجلس بحضور أعضاء المجلس.
واستعرض محافظ جدة نتائج الأعمال الميدانية لأمانة محافظة جدة، ممثلة في لجان البلديات الفرعية التابعة لها في متابعة ومنع الباعة المخالفين لنظام الإقامة والعمل الذين يمارسون البيع بشكل غير نظامي في الأماكن العامة والشوارع وداخل الأحياء السكنية.
ووجّه محافظ جدة الجهات ذات العلاقة باستمرار وتكثيف الحملات الميدانية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكدًا حرصه واهتمامه بالمواطنين وتمكينهم من مزاولة البيع بطريقة نظامية بعد استكمال الاشتراطات اللازمة.