محافظ جدة يوجّه بتكثيف الحملات الميدانية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

واستعرض محافظ جدة نتائج الأعمال الميدانية ‏لأمانة محافظة جدة، ممثلة في لجان البلديات الفرعية التابعة لها في متابعة ومنع الباعة المخالفين لنظام الإقامة والعمل الذين يمارسون البيع بشكل غير نظامي في الأماكن العامة والشوارع وداخل الأحياء السكنية.