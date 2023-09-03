اليوم.. انطلاق الدورة الخامسة للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى بمستشفيات المملكة

من جهته، أكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري، أن قاعدة البيانات الوطنية هي بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة؛ لتمكن المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على مستوى محلي ودولي، وصولًا إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.