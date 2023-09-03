اليوم.. انطلاق الدورة الخامسة للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى بمستشفيات المملكة

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى، اليوم، الدورة الخامسة للمشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في مستشفيات المملكة والتي ستستمر لمدة 8 أسابيع.
وأشار المركز إلى أن قياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، يُعد من أحد مهام المركز التي تقوم على دراسة وتحليل البيانات ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى وتتماشى مع النسب المعيارية المحلية والدولية.
من جهته، أكد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور علي بن طالع عسيري، أن قاعدة البيانات الوطنية هي بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة؛ لتمكن المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على مستوى محلي ودولي، وصولًا إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى.
جدير بالذكر أن قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالمشروع تُسهم في إعداد التقارير الإحصائية المفصلة وتقارير المقارنات المعيارية لنسب البيانات والتي تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة في المملكة.