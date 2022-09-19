"بوينج" تتوقع نمو أسطول شركات الطيران في الشرق الأوسط بأكثر من الضِّعف حتى 2041

ووفق التوقعات، وصل الطلب على الخدمات التجارية ما بعد البيع -بما في ذلك الصيانة والإصلاح- إلى قيمة تصل لنحو 275 مليار دولار أمريكي، ويتوقع تقرير بوينج للطيارين والتقنيين لعام 2022، أن تحتاج المنطقة إلى 202.000 موظف طيران جديد؛ بما في ذلك 53 ألف طيار و50 ألف فني و99 ألفًا من أفراد طاقم الطائرة خلال السنوات العشرين القادمة.