معمول به قبل 40 سنة تقريباً.. "المسند" يوضح المقصود بـ"التوقيت الغروبي"

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن التوقيت الغروبي معمولٌ به قبل 40 سنة تقريباً، وسُمي الغروبي لأن الناس تعاير الساعة يومياً عند غروب الشمس، بحيث يكون غروب الشمس عند الساعة 12 تماماً، وهو وقت أذان صلاة المغرب، وعليه يكون وقت صلاة العشاء عند الساعة 1:30 دائماً.
وأضاف المسند؛ أن هذه الطريقة مرهقة ومزعجة، إذ تتطلب المعايرة يومياً، وبالتالي تجد الساعات تختلف من شخصٍ لآخر، ومن مدينة لأخرى، وهذه من أكبر سلبيات النظام الذي اندثر لمصلحة النظام الزوالي.
وتابع في تغريدة على حسابه في "إكس"، أنه إلى اليوم توجد ساعة حائطية تعمل وفق التوقيت الغروبي بالمسجد النبوي منذ عام 1370هـ حتى الآن، وتعاير يدوياً ودورياً.