معمول به قبل 40 سنة تقريباً.. "المسند" يوضح المقصود بـ"التوقيت الغروبي"

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن التوقيت الغروبي معمولٌ به قبل 40 سنة تقريباً، وسُمي الغروبي لأن الناس تعاير الساعة يومياً عند غروب الشمس، بحيث يكون غروب الشمس عند الساعة 12 تماماً، وهو وقت أذان صلاة المغرب، وعليه يكون وقت صلاة العشاء عند الساعة 1:30 دائماً.