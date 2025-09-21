مطارات الدمام تتصدر تقييم هيئة الطيران المدني لجودة الخدمة

وحصد مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار القيصومة المركز الأول في فئتيهما، فيما جاء مطار الأحساء في المركز الثالث على مستوى فئته، وذلك تقديراً لجهودهم في تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.