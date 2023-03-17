"بترجي" يحتل المرتبة الثامنة في قائمة "فوربس" لأفضل 100 قائد للرعاية الصحية

يُذكر أن "فوربس الشرق الأوسط" أعلنت مؤخرًا قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2023 من رؤساء شركات الرعاية الصحية الأكثر تأثيرًا في المنطقة في مجال قطاعات الأدوية والمرافق الطبية والتكنولوجيا والمعدات الطبية واستثمارات الرعاية الصحية، الذين يسهم كل منهم بدور فعال في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال 11 دولة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والمبادرات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن تقنيات الذكاء الصناعي، والروبوتات، والتكامل الرقمي والأتمتة.