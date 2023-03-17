"بترجي" يحتل المرتبة الثامنة في قائمة "فوربس" لأفضل 100 قائد للرعاية الصحية

صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية"، في المرتبة الثامنة بين أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2023.
وتفصيلاً، يُعدُّ التصنيف تقديرًا لمساهماته البارزة، والتزامه الثابت بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.
وبرز مكارم صبحي بترجي خلال السنوات القليلة الماضية ضمن أبرز الشخصيات التي شكلت علامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتحت قيادته ورؤيته خضعت "السعودي الألماني الصحية" إلى تحوُّل كبير، أنتج العديد من المبادرات الناجحة. وتتضمن قائمة الإنجازات تجديد وتحديث المرافق الطبية للمجموعة، وإدخال تقنيات طبية جديدة، واستقطاب طاقم طبي وكوادر طبية مؤهلة على أعلى المستويات، واعتماد برنامج الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وإعادة بناء شاملة لعلامة تجارية ذات مسيرة رائدة ممتدة لأكثر من 35 عامًا، مهدت الطريق لتطور المجموعة من مجموعة مستشفيات إلى شبكة رائدة لتوفير خدمات وحلول صحية أكثر تكاملاً تحت اسم "السعودي الألماني الصحية".
وتحت قيادته أيضًا توسعت المجموعة لتشمل اليوم 18 منشأة طبية في جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 2022 افتتحت المجموعة مستشفيَين جديدَين، في جدة (حي الجامعة) ومكة المكرمة، إضافة إلى برج طبي جديد في الرياض، وعيادة جديدة في أبها تحت اسم عيادات السعودي الألماني.
كما دخلت المجموعة أيضًا في شراكة مع مؤسسات رعاية صحية عالمية، مثل شبكة Mayo Clinic للرعاية الصحية، التي تُصنف بوصفها أفضل مستشفى في العالم لاستقطاب الخبرة الطبية العالمية، وتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمعات التي توجَد فيها المجموعة.
وكان لمكارم دورٌ فعَّال في تغيير مفهوم الرعاية الصحية في المنطقة، من خلال تحويل الطريقة التقليدية لتقديم الرعاية إلى نهج أكثر حداثة، قائم على الضيافة.
وتعتبر روح العلامة التجارية للسعودي الألماني الصحية، المتمثلة في "نرعاكم كأهالينا"، نهجًا ثوريًّا، يهدف إلى توفير الرعاية الصحية ضمن بيئة مريحة؛ إذ يتم التعامل مع كل مريض وموظف كفرد من العائلة.
ويتضح هذا المفهوم في العقلية المركزة على تجربة المريض، التي تبنتها المجموعة؛ إذ يتم مراقبة وتحسين رضا المريض باستمرار.
وإضافة إلى ذلك، تم تقديم عدد من الخدمات الجديدة القائمة على الضيافة، مثل غرف كبار الشخصيات على طراز الفنادق، وخدمة النخبة، التي توفر مساحات مخصصة وموظفين لتوفير رعاية طبية استثنائية، وخدمات راقية للمرضى من كبار الشخصيات.
يُذكر أن "فوربس الشرق الأوسط" أعلنت مؤخرًا قائمة أقوى قادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط لعام 2023 من رؤساء شركات الرعاية الصحية الأكثر تأثيرًا في المنطقة في مجال قطاعات الأدوية والمرافق الطبية والتكنولوجيا والمعدات الطبية واستثمارات الرعاية الصحية، الذين يسهم كل منهم بدور فعال في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال 11 دولة، بما في ذلك الشركات الناشئة، والمبادرات في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية، فضلاً عن تقنيات الذكاء الصناعي، والروبوتات، والتكامل الرقمي والأتمتة.