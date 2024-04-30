"ترابط" الشرقية تنال جائزتين من جوائز جلوبال العالمية في مراكش

وأكدت المديرة التنفيذية للجمعية فاطمة البخيت أن "هذا الفوز والتكريم يأتي في ظل ما وصل إليه العمل الإنساني في مملكة الإنسانية من تقدم وتطور وتوسع كبير في تنفيذ المشاريع الخيرية، التي تهتم بالإنسان أولاً، وتسانده وتقف على احتياجاته لتخفيف معاناته، بتوجيهات ودعم قيادتنا الحكيمة -أيدها الله-، التي تضع الإنسان في أول اهتماماتها، وتوجيهاتها السديدة لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، ومتابعة ودعم الرئيس الفخري للجمعية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والحرص الدائم على أن تكون المشاريع الخيرية والإنسانية نوعية، تحقق راحة المستفيد، وتساهم في تخفيف معاناته".