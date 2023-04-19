"بلدية الدائر" تُكَثّف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية قبل عيد الفطر

أكملت بلدية محافظة الدائر التابعة لمنطقة جازان، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1444هـ، بتهيئة المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء لتكون جاهزة لمرتاديها، وتنظيف مصليات العيد لاستقبال المصلين، وتكثيف أعمال النظافة في مدينة الداير والقرى الجبلية. ووضعت خطة مكثفة من خلال استمرار العمل في العيد لموظفي البلدية، على فترتين صباحية ومسائية.
ونفّذت البلدية أكثر من 60 جولة رقابية ميدانية، على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع الحلويات، والمشاغل النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية، وسلامة العمل فيها، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها نظامًا على المخالفين.
وشددت البلدية على أصحاب المحلات، من استغلال موسم عيد الفطر المبارك لرفع أسعار الخدمات المقدمة كصالونات الحلاقة ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات، ونبّهت على المحلات التي تشهد في مثل هذه المواسم إقبالًا كبيرًا في العيد.
وأكدت البلدية ضرورة الالتزام بالأسعار السائدة طوال العام، ووضع التسعيرة في مكان بارز.. ومَن يخالف ذلك فسوف يكون عُرضة لتطبيق النظام.
وأشارت إلى أنه في حال وجود ملاحظة، يجب إبلاغ البلدية عن طريق الاتصال على رقم عمليات الأمانة 940.
وأكد رئيس البلدية المهندس وليد معافا، أن الأعمال جارية في الميدان من خلال تزيين الشوارع، وتركيب اللوحات، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية، ورقابة التعديات، وأعمال النظافة ومباشرة البلاغات، والتنسيق مع الحركة والصيانة فيما يخص الطرقات الجبلية التابعة للبلدية خلال موسم الأمطار الحالي، موضحًا أنه يتم متابعة الأعمال بشكل مستمر، وإنجازها أولًا بأول، من أجل راحة السكان وزوار المحافظة خلال إجازة العيد.