"بلدية الدائر" تُكَثّف جولاتها الرقابية على المحلات التجارية قبل عيد الفطر

وأكد رئيس البلدية المهندس وليد معافا، أن الأعمال جارية في الميدان من خلال تزيين الشوارع، وتركيب اللوحات، وتكثيف أعمال الرقابة الصحية، ورقابة التعديات، وأعمال النظافة ومباشرة البلاغات، والتنسيق مع الحركة والصيانة فيما يخص الطرقات الجبلية التابعة للبلدية خلال موسم الأمطار الحالي، موضحًا أنه يتم متابعة الأعمال بشكل مستمر، وإنجازها أولًا بأول، من أجل راحة السكان وزوار المحافظة خلال إجازة العيد.