أحد رواد الأعمال العالميين وأسهم في بناء شركات عدة.. "أميت ميدا" رئيسًا تنفيذيًا عالميًا لـ "آلات"

ويُعد "أميت" أحد رواد الأعمال العالميين، إذ أسهم في بناء شركات عدة وقيادة التحول فيها خلال المهام القيادية التي تولاها في كل أنحاء العالم، وخصوصًا في الصين والولايات المتحدة والهند وسنغافورة، وهو ينضم اليوم إلى "آلات" بعد عمله في شركة "ديل تكنولوجيز"، حيث كان مسؤولًا عن تنمية أعمالها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان، وأشرف على مشاريع بمليارات الدولارات في أكثر من 40 دولة.