"الصباحي": ودائع ومساعدات سعودية مليارية تنتشل اقتصاد اليمن

وأضاف أن المملكة دعمت اليمن في أزمة 2011 بمليار دولار وفي 2018 قدمت ملياري دولار كوديعة نقدية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار. وقبل عام مليار دولار واليوم مليار دولار آخر فضلًا عن ملايين الدولارات المقدمة للحكومة اليمنية في مجالات أخرى مثل دعم المشتقات النفطيةوبناء المستشفيات والطرق ودعم الخدمات الصحية والزراعية وغيرها من المجالات.