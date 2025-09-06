الدفاع المدني: أمطار رعدية غزيرة على مناطق عدة حتى الخميس المقبل

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، المويه، تربة، الخرمة، رنية، الليث، والقنفذة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة المقدسة، الجموم، الكامل، وبحرة.