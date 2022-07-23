حملات الأسبوع الأخير.. ضبط 10937 مخالفاً لأنظمة العمل و9 متورطين ساعدوهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمّت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 15 / 12 / 1443 هـ؛ الموافق 14 / 7 / 2022 م حتى 21 / 12 / 1443هـ؛ الموافق 20 / 7 / 2022 م، عن ضبط (10937) مخالفًا، منهم (6564) مخالفًا لنظام الإقامة، و(2852) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1521) مخالفًا لنظام العمل.