وزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية تُوقِّعان مذكرة تفاهُم في مجالات الشؤون الإسلامية

ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، من خلال تبادُل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة، تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادُل الدعوات في ذلك، وتنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تُقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الفعاليات، وإعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية، وتبادُل الخبرات في ذلك.