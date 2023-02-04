زوار مهرجان شتاء درب زبيدة يتوقفون لمشاهدة إبداعات "التطريز اليدوي"

وأشارت إلى أن الأعمال التي تُنتجها، عليها إقبال وطلب من الزوار من داخل المملكة وخارجها؛ وخاصة من النساء، إضافة إلى حرص الأمهات على شراء بعض الملابس الشعبية المخصصة ونقش التطريز على بعض الألبسة النسائية كالدراعات بأنواعها المختلفة والمستخدم فيها خامة القطيفة، وتختلف مدة العمل على التطريز على حسب القطعة؛ فهناك قطعة تستغرق شهرًا وبعضها يستغرق أسبوعًا وبعض القطع تستغرق يومًا واحدًا.