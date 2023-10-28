رابطة العالم الإسلامي تُعرب عن بالغ قلقها من التصعيد الإسرائيلي في غزة وتُدين عملياتِه البريةَ في القطاع

وحذَّر فضيلته، من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية؛ الدينية والإنسانية، بحقِّ المدنيين المظلومين، وما تهدِّد به من تداعياتٍ خطرةٍ على استقرار المنطقة والسِّلم الإقليمي والدولي، داعيًا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م، حمايةً للمدنيين الأبرياء، واحترامًا للقانون الدولي الإنساني.