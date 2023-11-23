"أمير الباحة" يؤكد إيجابية جهود معالجة تزايد أعداد "البابون" بالمنطقة بيئيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن لمعالجة أضرار تزايد قرود البابون نتائج إيجابية على المستوى البيئي والاجتماعي والاقتصادي؛ مشيدًا بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المحافظة على مكونات الحياة الفطرية، ومثمنًا التقدم في برنامج معالجة تزايد أعداد قرود البابون.