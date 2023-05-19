نبذ قتال وإعمار وتنمية.."شبانة": فرصة ذهبية للأطراف اليمنية تقودها المملكة

وأضاف أن مساعي وجهود المملكة الإيجابية والداعمة لوضع حد للصراع الدموي بين الأطراف اليمنية لم تتوقف طيلة السنوات الـ 12 الماضية، والتي منها مبادرة المملكة التي عبر عنها سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في مارس 2021م، والتي أعلن فيها إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.