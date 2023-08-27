انتظار وهدوء.. "المرور" للطلاب: لا تخرجوا أيديكم ورؤوسكم من نوافذ المركبات

وكان "المرور" قد وجّه اليوم عدداً من الإرشادات للطلاب عند انتظار حافلات النقل المدرسي حفاظاً على سلامتهم، وشدّد على أهمية انتظار الحافلة في مكانٍ آمن بعيداً عن حافة الطريق، والتأكّد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبورهم، والتأكّد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعودها، وأخيراً الصعود والهبوط من الحافلة بهدوء.