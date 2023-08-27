انتظار وهدوء.. "المرور" للطلاب: لا تخرجوا أيديكم ورؤوسكم من نوافذ المركبات

نصحت الإدارة العامة للمرور السعودي، الطلاب، بعدم إخراج اليد أو الرأس من نوافذ المركبات أثناء التنقل؛ تفادياً لتعرُّضهم لأي مكروهٍ- لا قدر الله.
وقالت الإدارة، في إنفوجرافيك على حسابها بمنصة "إكس" -"تويتر" سابقاً-: "أبناؤنا الطلاب.. لسلامتكم رجاء عدم إخراج اليد أو الرأس أثناء التنقل من نوافذ المركبات".
وكان "المرور" قد وجّه اليوم عدداً من الإرشادات للطلاب عند انتظار حافلات النقل المدرسي حفاظاً على سلامتهم، وشدّد على أهمية انتظار الحافلة في مكانٍ آمن بعيداً عن حافة الطريق، والتأكّد من خلو الشارع تماماً من المركبات في حالة عبورهم، والتأكّد من وقوف الحافلة تماماً قبل صعودها، وأخيراً الصعود والهبوط من الحافلة بهدوء.