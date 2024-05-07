ناقوس خطر.. شاب يُصاب بشلل وجلطة بسبب هرمونات الأندية الرياضية ومدرب يروي القصة

وفي التفاصيل، قال "الجهني"؛ في حديثه لبرنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، إن هناك قصصاً كثيرة مأساوية في العالم ارتبطت باستخدام الهرمونات؛ احدى الحالات هنا في السعودية لمراهق يعاني زيادة في الوزن ذهب الى نادٍ رياضي لإنقاص وزنه، وعُرض عليه استخدام الهرمونات بحيث تعطيه نتائج سريعة، وبسبب قلة وعيه استخدم هذه الهرمونات بطريقةٍ خاطئة؛ ما أدّى إلى حدوث جلطة والآن هو مقعد.