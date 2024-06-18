"السديس": تضافرت الجهود لخلق منظومة دينية خدمية متكاملة فتحقق نجاح موسم الحج

وقال الشيخ السديس إنّ هذا النجاح الباهر ما تمّ إلا بفضل الله تعالى، ثم بالدعم الكبير، والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، حيث تضافرت الجهود في سبيل خلق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، مما أسهم في مواصلة سلسلة نجاحات في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتكريس قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إبراز جهود حكومة المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.