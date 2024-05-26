تبوك.. كيف تحصل على رخصة ممارسة العمل في المنشآت الغذائية؟ تعرف على الإجابة

وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي، أن المركز يقدم خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال حقائب تثقيفية بلغات متعددة تغطي مختلف الأنشطة، كما جُهز بقاعات تدريبية تستوعب حتى 300 عامل/ ـة في اليوم، وتمكنهم من الحصول على شهادات صحية يوميًا من خلال اختبار إلكتروني.