تبوك.. كيف تحصل على رخصة ممارسة العمل في المنشآت الغذائية؟ تعرف على الإجابة

يستهدف مركز تأهيل واختبار وتقييم العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة بأمانة تبوك والذي تشرف عليه الإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة الخدمات بالأمانة لإعداد وتدريب وتثقيف العاملين بخدمات المطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة والتزيين النسائي، بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى مرتبطة بمجالي الغذاء والصحة العامة؛ وذلك بهدف إصدار شهادة ممارسة عمل وشهادة صحية.
ويواصل مركز تأهيل واختبار وتقييم العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة جهوده؛ حيث تجاوز عدد المستفيدين من خدمات المركز 300 متدرب ومتدربة، ويعمل المركز على إنهاء الإجراءات المطورة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة، المعروفة برخصة ممارسة العمل، للعاملين في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي، أن المركز يقدم خدمات التدريب والتثقيف الصحي من خلال حقائب تثقيفية بلغات متعددة تغطي مختلف الأنشطة، كما جُهز بقاعات تدريبية تستوعب حتى 300 عامل/ ـة في اليوم، وتمكنهم من الحصول على شهادات صحية يوميًا من خلال اختبار إلكتروني.
وأضاف: يتميز المركز بقدرته على إجراء مائة وثمانين اختبارًا في يوم واحد، ليصل لتسعمائة اختبار في الأسبوع، كما يتضمن المركز قاعات للتدريب العملي والاختبارات المتعلقة بخدمات المطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة والتزيين النسائي، بالإضافة إلى أنشطة تجارية أخرى مرتبطة بمجالي الغذاء والصحة العامة.
وأكد الدكتور "بديوي" أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لربط إصدار الشهادة الصحية بنجاح العاملين في اجتياز اختبار وتقييم التثقيف الصحي؛ لضمان تقديم غذاء آمن وصحي.