حملة رقابية على المباني تحت الإنشاء في 34 حيًا سكنيًا بالطائف

وتم ضبط مخالفات في عدد من المباني تحت الإنشاء، منها عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل لمخلفات المباني، وعدم وجود لوحات تعريفية بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به.