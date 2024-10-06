حملة رقابية على المباني تحت الإنشاء في 34 حيًا سكنيًا بالطائف

نفذت أمانة الطائف، حملة رقابية ميدانية على المباني تحت الإنشاء، في أكثر من 34 حيًا سكنيًا بأنحاء المحافظة؛ للتأكد من التزام الملاك والمقاولين بالاشتراطات البلدية خلال أعمال البناء.
يأتي ذلك للمحافظة على المظهر العام وتحقيق أهداف مشروع رقابة المباني، والحد من مخالفات البناء بأنواعها والتأكد من مطابقتها للتراخيص البلدية، والالتزام بجميع مواصفات البناء ورفع مستوى جودة الأعمال في أثناء التنفيذ؛ ما يساعد للحفاظ على بيئة عمرانية صحية بالطائف.
وتم ضبط مخالفات في عدد من المباني تحت الإنشاء، منها عدم التعاقد مع ناقل نفايات مؤهل لمخلفات المباني، وعدم وجود لوحات تعريفية بمواقع البناء توضح بيانات الرخصة، وزيادة مسافة التشوين عن الحد الأقصى المسموح به.
وعدم تنفيذ السور المؤقت حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وتنفيذ أعمال الخلطة على أسفلت الشوارع والأرصفة، وعدم وجود عقد إشراف من مكتب هندسي، وتخزين مواد البناء على الأرصفة والطرقات.
وكذلك عدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء، وتسوير الأراضي الفضاء، حسب اشتراطات "بلدي"، إضافة إلى عدم الالتزام بشروط السلامة خلال العمل.
ودعت الأمانة، ملاك المباني والمقاولين بالالتزام باشتراطات تراخيص البناء، والحفاظ على سلامة العاملين والمجاورين لمواقع العمل والإنشاءات، والامتثال للاشتراطات والمتطلبات الواجب اتباعها في المباني قيد الإنشاء، حتى لا يتعرض المخالفون لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق الأنظمة والتعليمات.
وتواصل الفرق الرقابية للبناء والتعديات بتنفيذ جولات على كل المواقع والتي تشمل الحاصلين على رخص البناء والترميم والهدم والتسوير، علاوة على متابعة تعديات البناء في إطار جهود ضبط التنمية والامتثال بكل المباني والمنشآت، ومتابعة المباني قيد الإنشاء؛ للتأكد من الالتزام بشروط رخص البناء وتطبيق المخططات المعتمدة، والامتثال بجميع مواصفات البناء.
كما أهابت بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة بناء أو تعد للاشتراطات البلدية من خلال مركز البلاغات البلدية الموحد (940) للوقوف عليها واتخاذ اللازم حيال معالجتها.