طقس بارد وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد طقسًا باردًا على معظم مناطق المملكة؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.