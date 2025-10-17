في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. "الندوة العالمية" تُشيد بجهود المملكة في تمكين الإنسان

أشادت الندوة العالمية للشباب الإسلامي بجهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الفقر وتمكين الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام.
وأكدت الندوة في بيان لها أن المملكة قدّمت نموذجًا عالميًّا في العمل الإنساني المستدام، من خلال برامجها التنموية ومبادراتها الرائدة داخل المملكة وخارجها، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تنطلق من القيم الإسلامية والإنسانية الراسخة في نهج القيادة.
وسلّطت الندوة الضوء على دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم الدعم للمجتمعات المتضرّرة حول العالم، إضافة إلى البرامج الوطنية التي تستهدف تمكين الأسر محدودة الدخل، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع متوازن ومتكافل.
كما استعرضت الندوة دورها في محاربة الفقر عبر أدوات التعليم والتنمية، من خلال رعاية الأيتام، وتمويل المشاريع الصغيرة، وتقديم المنح الدراسية، والتدريب المهني في عدد من الدول، مؤكدةً استمرارها في خدمة الإنسان، وتعزيز قدرات الشباب والفئات المحتاجة في مختلف أنحاء العالم.