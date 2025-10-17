في اليوم الدولي للقضاء على الفقر.. "الندوة العالمية" تُشيد بجهود المملكة في تمكين الإنسان

وأكدت الندوة في بيان لها أن المملكة قدّمت نموذجًا عالميًّا في العمل الإنساني المستدام، من خلال برامجها التنموية ومبادراتها الرائدة داخل المملكة وخارجها، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تنطلق من القيم الإسلامية والإنسانية الراسخة في نهج القيادة.