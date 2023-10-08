متحدث "الموارد البشرية" يكشف موعد تطبيق قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي

قال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الرزقي: إن التوجيه الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يسهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.
وبيّن أنه سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالًا بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالًا بدلاً من (550) ريالًا، وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ(5000) ريال.
وأوضح أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي ابتداءً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 1/ 11/ 2023م وسيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.