متحدث "الموارد البشرية" يكشف موعد تطبيق قرار زيادة معاش الضمان الاجتماعي

وبيّن أنه سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالًا بدلاً من (1100)، وللتابع (660) ريالًا بدلاً من (550) ريالًا، وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ(5000) ريال.