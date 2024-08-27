تحت رعاية خادم الحرمين.. "مؤتمر التعدين الدولي 4" ينطلق في الرياض يناير المقبل

وأشار إلى المكانة البارزة التي حققها مؤتمر التعدين الدولي حيث بات ملتقى رئيسًا لجميع الجهات الفاعلة في قطاع التعدين، بدءًا من الحكومات وصولًا إلى الشركات التعدينية والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات، ومراكز الأبحاث، والجامعات، مبينًا أن المؤتمر يتيح منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعدين والمعادن، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على سبل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية من هذا القطاع الحيوي.